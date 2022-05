AFHS: actores grabaron el último capítulo y esta sorpresa te dejará en shock (FOTOS)

Los actores de AFHS asistieron el miércoles muy temprano a grabar el capítulo final que cierra el ciclo de esta teleserie que tuvo ocho temporadas exitosas. Los primeros que se dejaron ver fueron Mónica Sánchez (Charito), Erick Elera (Joel) y Magdyel Ugaz (Teresita) quienes llegaron en un auto luego de haber grabado algunas escenas en el exterior.

Los actores se excusaron de dar declaraciones y se metieron raudamente a las instalaciones de Los Mirtos en Lince. Minutos después llegaron Melania Urbina (Monserrat) acompañada de su expareja Andrés Wiese (Nicolás de la Casas), ellos se mostraron felices y fueron abordados por varios fanáticos que lo esperaban en la calle para tomarse fotos, selfies y grabarlos en video. Ellos gustosos posaban con su público en agradecimiento por su cariño.

"GRACIAS POR QUERERME TANTO"

En declaraciones al diario Ojo, Melania Urbina tuvo palabras de agradecimiento a América TV y no ocultó su tristeza por el fin de AFHS. "¿El público te quiere? Sí, gracias por quererme tanto y a 'Monserrat' también. ¿Con qué me quedo de AFHS? Me quedo con todo el amor, la experiencia después de haber estado cuatro años en la teleserie y la gente que te quiere no sólo a tí, sino a tu personaje. Me ha dado mucho crecimiento, he estado cuatro años con gente capa y talentosa. He crecido mucho y he aprendido mucho", expresó

Consultada sobre que se viene después de esta teleserie, Urbina destacó que "tengo muchos proyectos, una serie para América TV, cine también y teatro", dijo. Andrés Wiese no declaró a la prensa, pues aprovechó el alboroto con los fans y se metió raudo al set.

EL RETORNO DE CÉSAR RITTER

Otro actor que también llegó fue César Ritter (Manolo, el hijo de Peter), quien fue rodeado por los fans que se pugnaban fans con él y este muy gustoso lo hizo. Interrogado si vino a visitar a sus amigos, manifestó que "estoy muy contento de ver a todos, de poder haber grabado una serie que ha sido un exitazo. De reunirme con mis compañeros. ¿Si hay melancolía? Sí, de hecho, aparte el grupo trabaja desde tiempo, se quieren mucho. Todos funcionan porque son un equipo y todas las piezas saben qué hacer y en ese sentido les va bien y les seguirá yendo bien", sostuvo.

Respecto a si estará en el último capítulo de AFHS, señaló que "sí, he venido a despedirme de la historia, de Adolfo, mi papá en la historia y también despedirme de mis compañeros. Le pondré el sello final. ¿Si estaré en la nueva serie de Gigio (Aranda) Vamos a ver, no sé nada aún. ¿Proyectos? Con tele no tengo aún nada, sino en teatro y una película que grabaré en enero, 'Sistema Solar' del 'Señor Z', además de unas obras de teatro. Y ver qué más sale el próximo año", acotó.

