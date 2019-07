Afirman que Luis Miguel se interpuso cuando Aracely Arámbula era novia de Fernando Colunga

Aracely Arámbula y Fernando Colunga se conocieron en el 2000 durante la novela mexicana que protagonizaron juntos llamada 'Abrázame'. Desde ese momento, se escucharon los rumores de una supuesta relación entre la pareja; sin embargo Luis Miguel habría sido el causante de la ruptura cuando la actriz conoció al 'Sol de México' en Acapulco.

"En la noche era la inauguración de la casa de los comediantes y estaba Aracely Arámbula que la habían contratado de madrina y al otro día, nos vimos en la inauguración. Aracely andaba con Fernando Colunga, era su novio. Le marca su novio y le dice 'sí mi amor estoy aquí para la inauguración, aquí está Gustavo (Adolfo Infante), te manda saludos Fer, ellos eran novios'", contó Gustavo Adolfo Infante, un destacado periodista de espectáculos, en un vídeo de YouTube.

"'Es que en la noche conocí a Luis Miguel y le agradecí por haberme invitado a su vídeo', le contó Aracely Arámbula a Gustavo Adolfo. "Ya después me enteré que sí, que en realidad estuvieron en la cuevita donde se ponía Luis Miguel, que era entrando del lado derecho por donde está la conocida barra de la muerte. Ahí a un ladito está la cuevita, donde Luis Miguel y toda esa gente es la mesa que les dan, que habían estado ahí. A raíz de eso, Luis Miguel invita a cenar a Aracely al Baikal (…) Ahí empieza el romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel", agregó.

El conductor de TV reveló que para él Luis Miguel no es buena persona porque no trata bien a sus hijos, que no es el artista que todos quieren pensar, luego de la serie de su biografía en Netflix.

"Para mí no es buena persona porque no atiende a sus hijos, no se hace cargo de ellos, y la persona que ni ve a sus hijos no es buena persona", resaltó.