Agregan escenas post-créditos a la película Avengers: Endgame

Avengers: Endgameacabó con una serie de películas de Marvel que comenzó con Iron Man en 2008 y estrenó el 25 de abril, pero esta noticia hará que muchos vuelvan a verlo.

El portal Deadline aseguró que desde el 11 de mayo, se agregará una escena post-créditos a la película de más de tres horas de duración.

Sin embargo, no será nada nuevo ya que es Tom Holland introduciendo la cinta que será estrenado en julio de este año y se verá el trailer de Spider-Man: Far from Home.

Puede ser que el avance de una película es inusual para las escenas post-créditos, pero las imágenes son una continuación directa de Avengers: Endgame.

No es la primera vez que un tráiler se utiliza para las secuencias finales en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), precisamente luego de Capitán América: El Primer Vengador se proyectó el teaser de Avengers.

