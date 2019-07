​Aída Martínez aclara que tenía gases y reta a Yahaira Plasencia a demandarla │ VIDEOS

La modelo Aída Martínez habló sobre la demanda que anunció Yahaira Plasencia contra la arequipeña por deslizar que se encontraba en la dulce espera.

En aquel entonces, Aída Martínez se tocó la pancita y le pidió a Yahaira Plasencia que cuide a sus seres queridos y "que cuide su pancita". De inmediato, las alarmas de que esperaba a su primer bebé no se hicieron esperar.

Sin embargo, la misma Yahaira Plasencia salió a desmentir tal hecho. Además de anunciar una demanda contra la arequipeña.

Ante este panorama, Aída Martínez habló sobre las acciones que Yahaira Plasencia tomaría contra ella.

"Yahaira evalúa demandarte, dice que está analizando las imágenes...", le dijeron a Aída Martínez quien respondió así: "Sí, estoy esperando que revise, todavía no me ha llegado nada y tampoco amerita pues porque es un rumor y en verdad yo me agarré del estómago porque tenía gases, por eso ella no me va a demandar o por desearle lo mejor a sus seres queridos, creo que será innecesario que me mande una carta notarial o una demanda, no lo veo bien".