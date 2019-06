Aída Martínez afirma que Jefferson Farfán le pidió no publicar foto juntos porque se estaba separando│VIDEO

Aída Martínez contó en "El valor de la verdad" que conoció a Jefferson Farfán años atrás, se tomó una fotografía con él y este le pidió no publicarla porque se estaba separando.

"¿Te pidió Jefferson Farfán que no publiques una foto con él porque se estaba separando?", fue la pregunta que le hicieron a Aída Martínez.

La arequipeña contó que esto ocurrió hace varios años, cuando se encontró a Jefferson Farfán en una discoteca y le pidieron que lo deje pasar a su box: "Yo fui a una discoteca y me alquiló un box, el más grande de todos".

Como estaban compartiendo en el mismo lugar, Aída Martínez contó que se tomó una foto con el futbolista y este le advirtió que no la publique porque se estaba separando.

"En el momento que estaba yo queriendo subir la foto en Instagram, él me dijo 'no la subas, lo que pasa es que ahora me estoy separando y no quiero tener problemas'", dijo la modelo.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la fotografía con Aída Martínez, Jefferson Farfán dijo que no la conocía "ni en pelea de perros".

"Yo dije 'qué desgraciado', o sea, después que yo me he portado bien con él, le he dado un espacio en mi box, para que él diga eso", señaló Aída Martínez.

Según la modelo arequipeña, ese mismo día Jefferson Farfán conoció a Yahaira Plasencia, quien se presentó con "Son tentación" en la discoteca.