Aída Martínez afirma que el "Loco" Vargas intentó besarla y ella le respondió "tú estás casado"

Aída Martínez se sentó en sillón rojo e hizo revelaciones sobre George Forsyth y Juan Manuel "Loco" Vargas. Del último aseguró que intentó besarla a la salida de una reunión.

"¿Intentó besarte el “Loco” Vargas?", le preguntó Beto Ortíz a Aída Martínez.

La modelo admitió que, a la salida de una reunión, Juan Manuel Vargas se ofreció a llevarla a su casa. Dentro de la camioneta, el exfutbolista habría intentado besarla.

"Tú estás casado", le respondió la modelo arequipeña al "Loco" Vargas.

Según Aída Martínez, le dio un cachetadón a Juan Manuel Vargas por intentar besarla y se bajó de su camioneta.

"Al día siguiente, como al mediodía, él me llama y me pide disculpas, me dijo que no recordaba lo que había pasado", señaló la modelo.