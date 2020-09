Sorpresa. El esposo de la modelo Aida Martínez sorprendió, pues luego de decir que no le gusta la televisión, se terminó presentando en el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González “Peluchín” y Gigi Mitre.

Aida Martínez llegó al programa de Willax Televisión y contó sobre su embarazo, pues ya presenta algunos antojos y malestares propios de la gestación.

“Antojos he tenido sopa de pollo, pero de ahí tranquilazos, solo tengo nauseas en la mañana y de ahí nada, sigo haciendo mi vida”, dijo Aida Martínez.

Luego recordó la vez en que Magaly Medina habría hablado sobre su esposo en “Magaly TV La Firme”. Ella aseguró que no le gustaba la televisión, pero grande fue su sorpresa cuando lo vio ingresar con un ramo de rosas.

“A él no le gusta (la televisión) además porque le han dicho mantenido y eso me dijo que no quiere saber nada de la tele, a mí me da mucha pena enserio porque yo lo veo trabajar e irse a las 6 de la mañana”, dijo modelo, quien minutos después vio a su esposo entrar al set.

El esposo de Aida Martínez contó que se conocen hace cuatro años y que ella tiene un humor negro.

Aida Martínez: su esposo dice que no le gusta la televisión, pero aparece en “Amor y Fuego”-ojo

