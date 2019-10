La modelo Aída Martínez reveló cómo fue el encuentro con la conductora y cantante Katy Jara, luego de terminar su relación con Julián Legaspi y donde según ella existió infidelidad de ambos.

Aída Martínez recordó que ambas fueron invitadas a un programa concurso, sin embargo Katy Jara se habría ido del set sin permitir encontrarse de cerca tras verle la cara de lejos.

“Ella me vio de lejos, así con su mirada que se cree sexy y procedió a hablar con la producción y se fue agachada y salió corriendo”, contó la modelo para las cámaras de “Magaly TV La Firme”.

Agregó que al ver la actitud de Katy Jara, quiso salir corriendo para encararla, pero no lo hizo. “Yo dije: ay esta no me quiere dar la cara. Te lojuro que yo quería salir corriendo a perseguirla, pero dije no”.

Ahora, la modelo arequipeña recordó una vez más que Katy Jara, supuestamente, se metió en una relación con el actor Julián Legaspi hace seis años y piensa que la cantante, que está siendo acusada de provocar la separación de su flamante esposo Marvin Bancayan de la joven Fabiola de la Cruz, está pagando lo que le hizo hace tiempo.