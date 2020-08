Aída Martínez utilizó sus redes sociales para denunciar que Laura Spoya estaría copiando su formato de videos de cocina que sube a las plataformas digitales. Y es que recordemos que la modelo arequipeña utilizó la cuarentena para lanzar su canal “Ta que rico Aída”, mientras que la ex Miss Perú estrenó “A la olla con la Spoya”.

“Yo siento que me han copiado mi formato. Justamente no dije el nombre de esta persona porque lo último que quiero es caer en dimes y diretes, y que la gente empiece a hablar cosas que no son. Voy a regresar con mi formato, porque es mío con mi editor, no voy a dejarlo porque otra persona se copió. No sé si le haya servido de inspiración o referencia, pero es válido”, comenzó contando en sus historias de Instagram.

Asimismo, la popular ‘characata’ mencionó que lo que le molestaba era que Laura tenía muchos más seguidores que la iban a atacar sin piedad.

“Lo que me molesta es que esta persona me revuelca en seguidores, entonces hay más personas de su lado que de mi lado. Al hacer este tema de mi malestar personal público, los ataques no van a ir hacia a ella, a mi me van a revolcar. Van a pensar que yo me copié porque tengo menos seguidores”, manifestó.

Por su parte, Laura Spoya no tardó en pronunciarse al respecto y aseguró que ella ha seguido como referencia a un conocido chef mexicano.

“Matías (su editor) anda diciendo que te andas robando los formatos de grabación en Perú (...) ‘Ay esto salió de mi cabeza, de mi propia creatividad’, es como si ella (Aída) fuera la única persona en el mundo que hiciera un formato cómico de cocina. Y si es que no sabes como subirte al tren de la competencia (...)”, expresó indignada.