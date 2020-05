Fuerte y claro así respondió Aida Martínez sobre Alondra García Miró, quien ha sido criticada en las redes sociales tras revelar que su relación está primero antes que su trabajo. Esto a razón porque Paolo Guerrero le reveló en un live a Jefferson Farfán que no estaría con la modelo si ella tuviera que realizar escenas de besos en la ficción.

“La culpa no es de Paolo, sino de Alondra. El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite y si ella acepta que él ponga las reglas nadie le puede decir nada. Si Guerrero lo ha hecho publico es porque Alondra ha aceptado que él pueda decir eso. La persona que tendría problemas no sé si psicológicos es ella, ya que le pasa todo a él”, señaló Martínez a diario Ojo.

De acuerdo a la characata, ella jamás tomaría la misma posición de la popular “Alito”. “Yo jamás le permitiría a mi pareja que me diga que tengo o debo hacer en mi trabajo, es imposible. Él nunca se ha metido, mi pareja me ha dejado desfilar, e incluso me ha echado la crema para que mi trasero brille sin ningún problema. Porque al final (Adolfo Carrasco, su novio) sabe que yo soy su mujer. Entonces, eso es la seguridad de una persona”, manifestó.

“Como te digo, el problema no es Paolo. Él puede vivir con sus reglas y tiene su modo de pensar. Pero ahí la culpa es quien se lo acepta, osea Alondra. A mi sí me ha indigna que ella se lo permita. Me parece machista”, añadió Aida Martínez quien acata la cuarentena en su casa acompañada de su pareja.

A diferencia de otras personas que lo están padeciendo por la crisis económica que ha hecho cerrar varios empresas, ella se ha sabido mantener gracias a su negocio de importaciones que le dejó grandes ganancias y ahorros.

La modelo reveló que “te soy honesta con el tema del dinero no me siento tan afectada. Todavía tengo los ingresos que me dejó la empresa. Pero sé que a muchas amigas mías modelos si les afectó porque vivían del día a día Si alguna se queda en la bancarrota tengo un cuarto, yo la puedo apoyar sin problemas”.

Asimismo, trató de ayudar a través de mis redes sociales a preparar platos económicos para hacerlo en familia. “Lo que si extraño es a mi familia y a mi vida social, no ver a mis amistades, viajar . Yo soy una mujer hogareña , eso no me afecta pero si no poder abrazar a los tuyos debido al coronavirus”.

Finalmente, lamentó que exista gente que no acate la cuarentena y salga por las puras a las calles. “No sé qué castigo deben recibir, pero se creen inmunes y no se dan cuentan que pueden infectarse y matar a otros como su familia.”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas imita a la “Palta emocionada” en su programa “En Boca de Todos” | VIDEO

Sheyla Rojas imita a la “Palta emocionada” en su programa “En Boca de Todos”- DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR