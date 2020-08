Fueron amigas, pero parece que ahora son enemigas. Nos referimos a Aida Martínez y Mirella Paz, quienes antes se elogiaban y apoyaban en las redes, pero ahora no se pueden ver ni en pintura. Todo empezó cuando la characata dijo que Laura Spoya le copió la secuencia de su cocina y es ahí donde la ex gordita salió en defensa de la ex Miss Perú.

Como se recuerda la arequipeña utilizó la cuarentena para lanzar su canal “Ta que rico Aída”, mientras que la ex Miss Perú estrenó “A la olla con la Spoya”. “Yo siento que me han copiado mi formato. Justamente no dije el nombre de esta persona porque lo último que quiero es caer en dimes y diretes, y que la gente empiece a hablar cosas que no son. Voy a regresar con mi formato, porque es mío con mi editor, no voy a dejarlo porque otra persona se copió. No sé si le haya servido de inspiración o referencia, pero es válido”, comenzó contando en sus historias de Instagram.

Por su parte, Laura Spoya no tardó en pronunciarse al respecto y aseguró que ella ha seguido como referencia a un conocido chef mexicano. “Matías (su editor) anda diciendo que te andas robando los formatos de grabación en Perú (...) ‘Ay esto salió de mi cabeza, de mi propia creatividad’, es como si ella (Aída) fuera la única persona en el mundo que hiciera un formato cómico de cocina. Y si es que no sabes como subirte al tren de la competencia (...)”, expresó indignada.

EL CONTRAAQUE

Ante esta situación, Paz no dudó en darle su respaldo a Laura. “Mirella Paz decidió meter su cuchara en el asunto y afirma que Aída Martínez es una hipócrita. Además, la cantante asegura que la modelo también la copió cuando saco su tiendita de ropa virtual. “Hay que mandarle un fusil para que pueda entender, esa gente no sirve, por eso le va tan mal”, menciona.

“No puedo creerlo, tu haces tus comiditas ricas, pero otras se quieren apropiar de un secuencia. Hermana de mi alma, estoy sorprendida por esos videos, yo pasé por lo mismo y con la misma persona. La hipocresía es tan grande, la envidia”, dijo Mirella en relación a las acusaciones que hace Aída Martínez contra Laura Spoya.

LA RESPUESTA

Como era de esperarse Aida Martínez no se quedó callada y contratacó. “Si tu estás hablando todo el tiempo mal de una persona que siempre ha sido amable contigo y buena. Y le estás deseando que le vaya mal es porque es una persona exitosa es porque eso está dentro de ti. Tú eres la del problema, a ti te está yendo mal, a ti te está pasando esos problemas. Cuando dices esa persona no sirve es por que está dentro de ti”, sentenció.

Vale indicar, qe la cuenta de Instarándula dio a conocer que efectivamente fue Aida Martínez quien le aconsejó no botar su ropa cuando era gordita sino venderla. “Los creditos pes, mala, ¿quién te dio la idea? Jajajaja”, le dijo en un post pasado a la ex candidata del Miss Perú. Y ella en respuesta a eso respondió: ”Tú, mi hermana, sin ti no se hubiera dado esta idea mi cumpleañera”, sentenció.