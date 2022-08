La modelo Aída Martínez tuvo una divertida entrevista con el periodista Giancarlo Granda en su canal de YouTube donde confesó su mayor fantasía sexual. La arequipeña no se hizo problemas y habló con total libertad sobre su sexualidad.

“Mi sueño es tener un trío, pero con dos hombres, no con una mujer. Obviamente, ahora no puedo porque estoy casada. No quiero divorciarme, pero si llega el caso. Voy a ir por lo que quiero”, contó Martínez.

Asimismo, Aída Martínez mencionó que su familia era muy conservadora y por esta razón se demoró en descubrir su identidad sexual.

“Mi familia era cristiana, mi mamá era bien reservada, no me dejaba hacer nada. Recién pude tener enamoradito a los 20, aunque yo siempre me daba mis escapadas. Me tomó muchos años cambiar su forma de pensar. Ahora se divierte con sus amigos”, dijo

“A mí me tocó descubrir mi sexualidad, mi cuerpo, tener un orgasmo por primera vez a los 22 o 23 años. Obviamente, ya había tenido relaciones, pero no sabía que era un orgasmo. Ningún hue*** tampoco me ayudaba. Los hombres son bien egoístas. Ellos piensan en venirse y no en el placer de la mujer”, agregó.

