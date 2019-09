Aída Martínez llegó al programa ‘Mujeres al mando’ y protagonizó un incómodo momento con su examiga Giulliana Barrios, quien se encontraba en el set.

“Hola, buenos días”, expresó Aída Martínez mientras saludaba a las conductoras, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. Sin embargo, pese a que Giulliana Barrios se encontraba en el lugar, la ‘characata’ pasó de largo y se sentó.

En ese momento Karen Schwarz advirtió que Aída Martínez había ignorado a la modelo, por lo que preguntó qué había pasado.

“Te presento a mi amiga Giulli. ¿Por qué no se saludan?", cuestionó la conductora.

Finalmente Aída Martínez accedió a saludar a Giulliana Barrios, aunque se excusó diciendo: “Lo que pasa es que me da flojera ir hasta allá pero no hay problema, yo me paro a saludar”.

“Hay que averiguar qué ha pasado”, señaló Karen Schwarz. Por su parte, Giulliana Barrios saludó tranquilamente a Aída Martínez.

¿Qué pasó?

Meses atrás, Aída Martínez habría intentado realizar un viaje con la expareja de Giulliana Barrios. Esto habría ocurrido cuando la modelo recién había terminado una larga relación de cuatro años y medio.

En ese sentido, Giulliana Barrios admitió que Aída Martínez le “falló” como amiga.