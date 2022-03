¡Fuerte y claro! Aída Martínez no se calló nada y se refirió al reciente ingreso de Anthony Aranda a “Esto es guerra”, a quien han criticado fuertemente en redes sociales por presuntamente haber obtenido su “fama” gracias a su romance con Melissa Paredes.

Y es que la popular modelo arequipeña asegura que si hubiese estado en el mismo lugar que el bailarín, no dudaría en aceptar trabajar para el reality de competencia. “Piensa que chamba es chamba. De hecho, le van a pagar bien, yo la hubiera aceptado. No hay que pensar si al resto le parece bien o no”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la polémica influencer detalló que no cree que Aranda haya aprovechado de su relación con la exconductora de “América Hoy” para saltar a la palestra.

“No podría decir si está utilizando a Melissa, no manejo ese tema... En un momento he sido su amiga, pero no hablo con ella hace mil años y no sé cómo estará ahora. Siendo mujer no puedo decir nada malo de otra mujer”, comentó.

