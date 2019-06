Aída Martínez y su polémica respuesta cuando le preguntan si extraña a Katty García│VIDEO

Aída Martínez rompió su silencio luego que se reveló la pregunta 21 que decidió no responder en "El valor de la verdad".

"¿Extrañas a Katty García?", fue la pregunta que Aída Martínez no respondió durante su presentación en el programa de Beto Ortiz.

La modelo arequipeña se mostró muy incómoda al escuchar el nombre de Katty García, pero aseguró que no la extraña.

"Ni siquiera hay respuesta para eso. Están reviviendo cosas que nada que ver, ya quedó en el pasado", señaló a "Mujeres al mando": "No recuerdo que me la hayan hecho dentro de las 100 preguntas, no recuerdo de verdad. Ha sido todo tan rápido que no le he tomado tanta importancia", agregó.

Según Aída Martínez, el romance con Katty García ocurrió hace tantos años que sería absurdo responder: "Si tengo que responde es no, obvio que no. Estamos hablando de un tema de hace 10 años atrás, es como que me pregunten si extraño a Julián Legaspi".