Aída Martínez quiere enfrentarse a Magaly Medina para demostrarle que viaja con sus propios recursos

Antes de volverse a sentar en el sillón rojo, Magaly Medina preguntó "¿a qué se dedicaba Aída Martínez?" tras ver su último viaje a Bali. Al conocer lo que comentó la conductora, Aída Martínez aseguró que es una mala periodista por dar información inexacta.

"(Magaly Medina) es mala periodista, tiene que investigar bien, entrar a la Sunat. El sureste asiático (es uno de los destinos) más baratos salvo Singapur. Ella, siendo periodista, está muy desinformada acerca de los países más baratos en el mundo", comentó.

Además sobre las insinuaciones sobre el conocido trabajo que realizaría, Aída Martínez sostuvo que es un recurso bajo, así que invitó a la periodista a enfrentarse cara a cara en su programa para demostrarle, con papeles en mano, que ella viaja con sus propios recursos.

"Es un recurso bajo (de insinuar que me dedico a otras cosas) dedicarme todo un programa para saber si viajo o no. Yo me presto a su programa para sacarle en cara con papeles, aunque no debería hacer porque es entrar en mi vida privada, se debe informar bien antes de referirse a otra mujer", declaró.

Por otro lado, la modelo indicó que Sheyla Rojas es una mujer soltera y tiene derecho hacer lo que le da la gana, pero siempre teniendo en cuenta a su bebé. "Lo (único) que se discute es con quien deja el niño. A todos nos gusta el dinero que viene por mi esfuerzo y mi trabajo, esa reputación a ella se le ha creado el ex (Pedro Moral). Siempre la he visto trabajando, viene de abajo", puntualizó.