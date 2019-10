La modelo arequipeña Aída Martínez recordó una vez más que Katy Jara, supuestamente, se metió en una relación con el actor Julián Legaspi hace seis años y piensa que la cantante, que está siendo acusada de provocar la separación de su flamante esposo Marvin Bancayan de la joven Fabiola de la Cruz, está pagando lo que le hizo hace tiempo.

“Como no he estado al tanto de la vida de esta mujer, que no me interesa, no puedo decirte nada. ¿Le dicen roba maridos? (Silencio). El roche pasó hace seis años con Julián y yo ya lo tengo superado. Si me vas a preguntar si el karma existe, sí existe, 360. Todo lo que tú haces te regresa”, expresó ayer Martínez durante la promoción de la campaña de prevención “Doble Check Rosado” de la Liga Contra el Cáncer.

Como se recuerda, Aída Martínez mantuvo una relación con el actor peruano; sin embargo el romance terminó debido a que la modelo denunció públicamente que Julián Legaspi le habría sido infiel con Katy Jara.

“Desde que comenzó a grabar una serie lo comprobé con el celular. Un día vi que su celular tenía llamadas perdidas de esa chica. Me enteré una cosa muy fea, a Katy se le cayó el arete en el carro. Para mí fue una cosa terrible. Me contaron eso y yo soy súper curiosa y descubrí que me fue infiel. Los vecinos me contaron lo del arete”, dijo en ‘El valor de la verdad’.