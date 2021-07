¡Fuertes declaraciones! Aída Martínez utilizó sus redes sociales para comentarle a sus seguidores cuáles habrían sido los motivos por los que se puso delicada de salud hace algunos días.

“Ayer me hice varios exámenes. Mi caso es una junta de todo lo que me viene pasando. Primero por la mala dieta que vengo llevando, porque comencé a comer postres y esto me está pasando factura con el colesterol alto”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la modelo también confesó que estaría atravesando por un cuadro de estrés bastante fuerte debido a la etapa conocida como el post parto.

“Mi colesterol colapsó, mis riñones también. A esto se ha sumado la cantidad de estrés que tengo por las redes sociales, porque pensarán que me llega lo que me escriben estas taradas, pero para bloquear tengo que tengo que leer ciertos comentarios”, agregó.

“En el momento digo no me interesa, pero leer tantas mentiras que se han dicho de mi, sacan notas desafortunadas, sumado a mi lactancia y todo lo demás, colapsé, porque soy un ser humano que tiene sentimientos”, expresó bastante afectada.

“No muestro mi vulnerabilidad en mis redes, no me gusta mostrar ese lado de mi. Ahora las cosas han cambiado porque estoy pasando una etapa post parto. Ahora que soy mamá, las alteraciones hormonales que tengo, son terrible”, finalizó.

