A través de su cuenta de Instagram, Aida Martínez hizo una revelación que antes no había confesado. La modelo contó que su relación con el actor Julián Legaspi fue “tóxica”, al punto que cuando estuvo con él llegó a bajar 22 kilos.

La arequipeña hizo esta confesión luego que una usuaria le preguntó de por qué no quiso su cuerpo anterior ahora que quiere empoderar a las gorditas. “Todo tiene un por qué y viene acompañado de una historia, de como to era antes y como evolucioné. De lo enferma que estaba de la mente, pues estaba a puertas de una relación tóxica con un actor llamado Julián (Legaspi)”, señaló al inicio.

“Estando con él me bajé 22 kilos de peso, en ese tiempo no me quería, no me amaba, era acomplejada. Mi sueño era ser modelo, pero no lo conseguía porque (antes de esta relación pesaba más), pasaron unos dos años y tuve esta relación tóxica. Pasó el tiempo y me convertí en una modelo, pues tenía 10 kilos menos, tenía 22 años, estaba enferma”, indicó.

LAS CIRUGÍAS

En otro momento, Martínez dijo que antes pesaba entre 70 y 72 kilos, pero cuando se metió en una relación tóxica bajó a 50 kilos. “Fue ahí que me echaron ojo para estar en Las Justicieras (grupo liderado por Shirley Arica), y eso me dio plata. Por eso decidí someterme a una cirugía a la panza y cola. Y a un levantamiento de busto. No era que no amaba mi busto, pero tenía que verme bien para el público. Me hice una liposucción y la grasa me la puse en la cola”, precisó.