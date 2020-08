Aida Martínez contrajo matrimonio con su pareja Adolfo Carrasco y aunque no quiso decir cuando fue la boda, lo confirmó hoy, que decidió compartir las imágenes de su boda en medio de la pandemia del Coronavirus. La alegría le brotaba a la modelo que además colgó el video de su vestido de novia y recibió más de una felicitación por parte de sus seguidores.

Pese a que vivía un momento feliz, se dio tiempo en responder a sus críticos, quienes se burlaban porque la arequipeña etiquetaba en cada foto a unas marcas, lo que conllevó a que la gente le dijera que se había casado con canje. Esto no hizo más que molestar a Aida quien respondió a su estilo: “Yo no entiendo la fascinación de las personas de querer cag... mi momento. Ya empezaron a decir que mi boda es de canje. Si comento las marcas es porque me nace coño. Porque me da la p... gana de recomendarlo y porque me gustó. Si la gente me pregunta lo público, cuál es el problema?”, señaló.

Vale indicar, que una de las críticas acérrimas que ha tenido la characata ha sido Magaly Medina quien minimizó a la pareja de Aida. Y tal vez este mensaje que dio a través de su red social sea dirigido para ella. “He pasado muchas cosas en mi boda, y todo lo que ven (en las fotos) han salido de mi bolsillo, asi como los aros, el vestido. Me he gastado la plata, pero he quedado feliz con los servicios que e dieron que me da la gana de recomendarlos. Con algunas marcas tengo convenios porque soy imagen hace años . Por qué me quiere joder, cuál es el pu... problema. ¿Por qué no se fija en su vida?”, precisó.

Tras colgar una imagen donde se le ve feliz con Adolfo, una de las seguidoras le preguntó a Martínez si era un ensayo o ya se había casado y ella respondió: “Si, me case, fuer hace días”. No sin antes aclarar que no hubo fiesta por su estado de gestación. “Estoy embarazada, ni cagando me expondría a contagiarme por una “boda” mis invitados que fueron 4 - tuvieron prueba COVID negativo, al igual que mi familia que es la otra mitad presente, y vivo con la mitad de las personas invitadas, por qué usaríamos mascarillas en una reunión de hace más de una semana, totalmente privada con todos los protocolos, que recién expongo. Esto a nadie le da derecho de opinar menos criticar mi reunión”.