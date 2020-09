A través de su cuenta de Instagram, Aida Martínez dio a conocer su molestia con la producción del programa “Amor y Fuego” quien la tuvo esperando por más de 2 horas para que solo le den un espacio de 2 minutos a ella y su esposo. Pese a ser una mujer embarazada, la characata dijo que nadie de la producción tomó en cuenta ese detalle.

“Yo acepté la invitación de ‘Amor y Fuego’ porque me cae súper bien Rodrigo y Gigi, no tengo ningún problema con ellos. Pero me quedé helada porque solo e dieron 2 minutos en el programa, más la nota que me hicieron habrá sido 4. Me dijeron que me ponían al final porque era lo mejor del programa. La noticia era mi embarazo y a sorpresa que me hizo en el set mi esposo. La verdad no se que pasó”, señaló.

Asimismo, señaló que no considera que Rodrigo González o Gigi Mitre tengan algo que ver con eso. “No considero que la culpa se de Rodrigo o Gigi, esto es netamente de la producción. Yo tuve predisposición de asistir desde las 12 sentada en una silla sin comer y con frío. Ese día amanecí con nauseas, e incluso vomité en el baño del canal, Me estuve cag... de hambre. Estuve con malestares y me dio pena lo que ha pasado”, indicó.

FANS LE RECLAMARON

Aida Martínez incluso dijo que sus fans le reclamaron por el poco tiempo que estuvo en el aire.