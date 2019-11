La polémica modelo, Aída Martínez, no dudó pronunciarse frente a la cancelación del programa de “El Valor de la Verdad” donde se iba a presentar Shirley Arica, revelando acercamientos a varios futbolistas de nuestra selección nacional.

“Supongo que era por un tema de hablar de seleccionados, y hay que a veces cuidar la imagen. Pero si yo fuera la productora, sacaría el programa de todas maneras”, exclamó la arequipeña.

También expresó su sorpresa frente a las declaraciones de la ex de 'Chavarri’ e hizo revelador comentario.

“A mi me sorprende que Shirley haya mencionado a varios futbolistas, porque yo hasta donde sabía, ella estaba vetada de las reuniones, porque todos decían que era chismosita”, reveló la modelo.

La también bailarina, cuenta que cuando estaba soltera, si recibía invitaciones para asistir a este tipo de fiestas. Sin embargo, desde que tiene una relación estable hace tres años, ya no le llegan estas interesantes propuestas.

Por otra parte, recordemos que Shirley Arica y Aída Martínez pasaron de ser amigas y compañeras de trabajo, a ser totalmente unas desconocidas la una para la otra; a raíz de unos comentarios que emitió la ex de Reimond Manco, insinuando que Aída le habría coqueteado en algún momento.

“No tengo en nada en contra de ella, a menos que mencione mi nombre. Yo en mi valor no la mencioné, pedí no mencionarla, pero parece que yo sí le sumo a ella porque siempre me menciona”, expresó.

[Video: Marisol Mayta]