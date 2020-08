Fiel a su estilo Aida Martínez salió a responder a iracunda y con su verbo florido, pues no le gustó la pregunta que le hizo un usuario respecto al por qué se le veía con sobrepeso, Como se recuerda la modelo está embarazada de su esposo Adolfo Carrasco y al parecer este seguidor desconocía que ella está gestando, hecho que la molestó al punto que respondió sin filtros.

“Hay gente que me pregunta ¿Aida, eso es panza o es que estás embarazada? No h... eso es un pedo que va explotar hasta tu casa. Supongamos que yo haya subido de peso, porque en esta cuarentena todos hemos comido de más. Pero se imaginan que esa interrogante se lo hagan a una gordita que no tenga mucho autoestima. Si uno tiene panza que caraj... les importa. Yo como las huevas porque tengo el autoestima alto”, señaló.

La arequipeña sostuvo que a los demás no les debe importar lo que haga, por ello aconsejó a sus seguidoras que “que les importa. Voy a empoderar a las gorditas. Ámense como son, ustedes son riquísimas, bellas. Tenga o no más carne todas somos ricas, todas debemos tener actitud”, acotó.