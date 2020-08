Aislinn Derbez es una de las celebridades mexicanas con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, red social donde suma más de 10 millones de followers. Todo lo que comparte la actriz recibe distintas reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un mensaje de la actriz mexicana en el que hace referencia a la importancia de la lactancia materna en tiempos de pandemia.

“Sobretodo ahora que estamos con este virus, es más importante que nunca que las madres continúen amamantando a sus bebés (incluso si tienen COVID-19), ya que la leche es el máximo anticuerpo que previene y protege a tu bebé de cualquier enfermedad”, dijo la hija de Eugenio Derbez.

Además, la expareja sentimental del actor Mauricio Ochmann confesó que su etapa de lactancia fue complicada como madre primeriza.

“La semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y aprovechando que agosto es el mes dedicado a promover y apoyar la lactancia, quería decirles a todas las mamás que están lactando que mi lactancia tampoco fue fácil al inicio, (ya les he contado en posts pasados muchas cosas que viví en mi postparto). Así que simplemente quería recordarles que no están solas. Que sí se puede. Que busquen ayuda e información para que no se den por vencidas y sigan lactando si es que así lo desean”, explicó.

Actualmente, Aislinn Derbez viene recurriendo a sus redes sociales para brindar detalles de su confinamiento por la pandemia del coronavirus. Ella hizo una pausa a su carrera como actriz y se enfoca en su podcast “La magia del caos”.

