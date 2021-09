La actriz y modelo Aislinn Derbez no tuvo reparos en hablar de algunos incidentes que vivió en su infancia, algunos de los hechos que más recuerda son las fuertes discusiones que protagonizaron sus padres Eugenio Derbez y Gabriela Michel.

Durante el episodio “¿Cuáles son las claves de la crianza consciente?” de su podcast “La magia del caos”, Aislinn habló sobre la difícil infancia que vivió en medio de las fuertes peleas de sus padres.

“Yo lo viví, yo viví una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa [otro otra], entonces se retaban en frente de mí”, contó la actriz y modelo mexicana.

“Era una lucha de poderes y era hablar mal el uno del otro y creo que eso son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, de las cosas más espantosas, que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos, no están entendiendo el daño abismal que les hacen”, agregó.

No obstante, según contó Aislinn, ha tenido cuidado en que su hija Kailani Ochmann Derbez, fruto de su relación con Mauricio Ochmann, tenga que atravesar situaciones similares.

“Con Mau siempre fue muy fácil, siempre nos respetamos tanto en la relación que fue como natural el saber que siempre teníamos que estar de acuerdo frente a nuestra hija en todo. Si él o yo no estábamos de acuerdo, lo veíamos tras bambalinas. No nos poníamos a discutir nunca frente a nuestra hija, pero esto no es lo más común”, precisó.

Como se sabe, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron su separación el 12 de marzo de 2020; sin embargo, suelen verse juntos cumpliendo su rol de padres. “Me siento muy orgullosa porque a pesar de que decidimos separarnos, nos vemos todo el tiempo, convivimos con ella, salimos a comer y enfrente de ella nunca cambió la relación y creo que eso es sumamente importante”, contó la actriz.

