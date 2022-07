La novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio” no deja de sorprender a los televidentes, y mientras las nuevas historias continúan causando expectativa, la producción de América Televisión compartió con sus seguidores más detalles de los nuevos personajes de la serie.

Este viernes 29 de julio, la producción de “AFHS” presentó un especial por Fiestas Patrias y mostró cómo fue el casting de los nuevos actores que se unieron al elenco, entre ellos el de Karime Scander.

“Tengo 23 años, mi estatura es un 1,68, me gusta actuar, me gusta salir, me gusta la naturaleza sobre todo el mar. Estoy aprendiendo un poco de canto, soy una persona muy alegre, extrovertida, muy apasionada con todo lo que hago y estoy muy feliz de poder estar acá”, se le oye decir a la joven actriz durante su presentación.

AFHS: Así fue el casting de Karime Scander

Según narra la misma actriz, después de presentarse en el proceso de selección de actores, los productores se comunicaron con ella para decirle que se había quedado con el papel de “Alessia Montalbán”.

Durante este especial de “Al Fondo Hay Sitio”, Karime Scander también reveló detalles de sus primeras escenas que sin duda serán las más memorables interpretando a la hija de “Diego Montalbán”, una de ellas donde le lanza tremenda cachetada a “Jaimito” (Jorge Guerra), la cuál tuvo que repetirse hasta tres veces con manotazos reales.

Así fue el casting de Karime Scander y Jorge Guerra

