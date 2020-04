El alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, se comunicó esta noche con el programa de Magaly Medina.

El burgomaestre causó polémica luego de que se compartiera un mensaje donde hace un llamado a los infieles de su pueblo para evitar salir con sus amantes en medio del la emergencia por el coronavirus.

Fernández Bazán le dijo a Magaly que gracias a ella y sus ampays a futbolistas es que ahora da estos consejos.

“Con estos consejos y recomendaciones que doy como médico y alcalde, me estoy preocupando por el pueblo como nuestro presidente y gracias al que ustedes nos informan sabemos que hay futbolistas que tienen sus amantes y hay que recalcar a la población que hay que ser fieles”, dijo.

Incluso, Arturo Fernández alertó así sobre el COVID-19: "El coronavirus es peor que el Sida".

“He dado una recomendación general porque no me diga que en Moche no va a haber infieles, como en cualquier lugar de este planeta”, agregó.

VIDEOS RECOMENDADOS

cachorros abandonados

TE PUEDE INTERESAR