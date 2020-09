Aldo Miyashiro: Nicola Porcella tiene la pinta para ser un galán si estudia [VIDEO]

El conductor de La Batería, Aldo Miyashiro, se pronunció sobre las críticas que le hizo la actriz Jely Reátegui a Nicola Porcella y a Angie Arizaga, al calificar su actuación de “insufrible”.

"No fue la manera adecuada para llamarles la atención, se hubieran sentado para decirles las cosas claras. ¿Si Nicola se excedió? También pienso lo mismo, pero él tiene el derecho de hacer algo por su carrera. Nadie empezó rompiéndola, no tengo ningún prejuicio porque sean chicos realities. Ellos tienen el derecho de surgir y que se encaminen. Nicola tiene la pinta para ser un galán, pero si estudia. ¿Si lo he visto en la TN (Ven, baila quinceañera)? No lo sigo porque a esa hora estoy en el programa y luego duermo. Creo que uno va aprendiendo, sumando y creciendo", señaló Aldo Miyashiro tras presentar el teaser de la cinta "Calichín", del director Ricardo Maldonado.

Consultado sobre lo dicho por Nicola Porcella, de quiere ser un gran actor, Aldo Miyashiro dijo que "de eso se trata, creo que ellos son personas públicas, y si tienen que estudiar. Yo les recomiendo que luego del reality se metan a estudiar, es necesario leer y escribir. A lo mejor este remezón ha sido para que él reflexione ¿Por qué Nicola no puede ser actor?. ¿Si lo convocaría para una película? Yo no tengo ningún problema en producir y grabar con él, ni tampoco con ellos", añadió.

Consultado a quien de los chicos realities le ve futuro en la actuación, Aldo Miyashiro respondió: "Yo creo que Yaco (Eskenazi), a mí me gustaría convocarlo más adelante porque ya lo he visto actuar antes. Creo que está abierta la posibilidad, hay que dejar de lado la riña. ¿Si cuestiono la reacción de Jely Reátegui? Imagínate que yo sea Nicola y me llamen la atención en cuatro paredes y me digan las cosas. Pero si lo hacen en público y me tildan de 'puerta', también uno reacciona. Creo que esto es una lección para ambos, la actuación no te va hacer rico. Hay gente que le avergüenza (hacerlo), pero hay que trabajar por compromiso y espero humildemente darle la puerta a nuevos artistas".