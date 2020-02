Aldo Miyashiro hizo oficial la nueva temporada de “La Banda del Chino” y presentó nuevos rostros: Junior Silva, Martín Arredondo y Andrea San Martín.

Una de las sorpresas que anunció Miyashiro es que su programa también se transmitirá los días sábados en la noche hasta que se estrene El Gran Show con Gisela Valcárcel. Como se sabe, su esposa, la actriz Érika Villalobos será parte de “La Máscara" de Latina, como la segunda investigadora del programa. Sin embargo, la actriz no contaba con que esta nueva oportunidad televisiva podría hacerla competir con Miyashiro.

- Una nueva temporada…

Contento, muy contento, es mí tercer año en este canal líder que es América Televisión y doce años en el horario que no es fácil. Ha sido una aventura que comenzó un poco de casualidad y ahora se ha convertido en mi trabajo, lo disfruto y estoy muy contento. Este año es un reto muy complicado, que es sostener lo que hemos estado haciendo, el año pasado fue muy bueno para el programa y queremos repetir y hacer algún más.

- En paralelo vas a tener un nuevo programa…

Sí, el canal me ha dado un encargo que no esperaba y el encargo es hacer unos cuantos programas antes que llegue Gisela.

- ¿Sabes hasta que fecha?

Me parece que son 8 programas, lo que pasa es que me agarró un poco de manera inesperada. Imagínate tener que estar en el horario de la figura más grande de la televisión peruana que es Gisela Valcárcel. Y aunque la gente pueda estar de acuerdo o no, pero es un encargo del canal y lo recibimos con mucha humildad, vamos hacer lo que sabemos hacer, es una propuesta divertida

- Érika Villalobos se fue a Latina, en “La máscara”, y van a competir

No sé cuál será el horario del otro programa, pero si es sábado en la noche vamos a cruzarnos entonces en algún momento. A veces la televisión te da esas cuestiones raras, no lo sabíamos, cuando Érika aceptó no sabía cuál el horario exacto del programa, pero bueno nos divertiremos pensando en que tiene que hacer cada uno, pero de hecho le deseo suerte a Erika, igual esto es televisión y para mí son 8 programas, es un encargo valioso del canal y en el canal hay muchas figuras y todos importantes, cualquiera pudo haber escogido este encargo, me lo dieron a mí y estoy agradecido.

- ¿Cuál es el secreto para mantenerte en pantallas? tienes casi una década como conductor…

Yo creo que tratar de ser lo más parecido a lo que uno es, la gente ve y cuando llega acá así somos un poco, no hay mucho rollo, no hay mucho guión, hacemos las notas y nos divertimos. Hoy día ha salido paja la presentación, tenemos a tres personas que veníamos viendo desde el año pasado, Martín Arredondo que ha sido nuestro productor, Junior Silva que cada vez que venía lo estábamos mirando sin que se dé cuenta y Andrea San Martín que la hemos invitado dos o tres veces y quien ha hecho una gran performance en redes y esperemos que se replique en televisión.

- ¿Cuál es el horario?, ¿el mismo de la noche?

No lo sé, no sabemos el horario. Sabemos que salimos este sábado, pero bueno después de esos sábados regresa “El Gran Show”. Nosotros vamos hacer una propuesta medianamente diferente a lo que hacemos de lunes a viernes, con algunos juegos, con cosas raras, con algunas microondas que ya les contaré pero con el equipo que va Junior, Martín, Víctor Hugo, Andrea-

[Entrevista: Marisol Mayrta]

