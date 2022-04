Si las miradas hablaran. Aldo Miyashiro se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras difundirse un ampay donde se logra apreciar cómo besa apasionadamente a su exreportera, Fiorella Retiz, cuando aún estaba casado con la actriz Erika Villalobos.

Y es que el conductor de “La Banda del Chino” no se presentó en el último partido de Once Machos de la Superliga de fútbol 7, disputado el último miércoles por la noche en Magdalena. En su lugar, sus compañeros de programa “tuvieron que dar la cara” tras el ampay del ‘Chino’.

Todo se dio durante un avance que lanzó el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, cuando se buscó las declaraciones de los integrantes de ‘Once Machos’. Al ver las cámaras de “Amor y Fuego”, Víctor Hugo Dávila y Luigi Monteghirfo no dudaron en poner cara de pocos amigos y evitaron dar detalles sobre lo ocurrido con Aldo.

Aldo Miyashiro asume su culpa y acepta infidelidad a Erika Villalobos

El conductor Aldo Miyashiro se pronunció tras ser ampayado besándose con Fiorella Retiz el mismo día que regresó de un viaje familiar con su esposa Érika Villalobos.

“Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor (...) Nadie me obligó a trabajar en esto y nadie me obligó a estar en la situación en la que estuve. Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo”, señaló.

