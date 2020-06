La actriz y cantante Alejandra Ávalos sorprendió al acusar a las estrellas de Televisa, Erika Buenfil y Laura Flores, de hacerle “la vida pedazos”.

En entrevista con el programa “Venga La Alegría”, Alejandra Ávalos aseguró que hace 30 años, las actrices acudían a verla al teatro y se burlaban de su peso cuando ella se encontraba en su mejor momento.

“Me gritaban ‘gorda’, ‘panzona’, ‘tienes celulitis’. Se encargaron de hacerme la vida en pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal, me ofendieron”, contó Alejandra Ávalos.

Según la actriz, Erika Buenfil y Laura Flores la insultaban en voz alta pero luego pasaban por su camerino para conversar con ella.

Incluso, Alejandra Ávalos aseguró que Erika Buenfil y Laura Flores metían “intrigas” a los ejecutivos de Televisa para frenar su carrera.

“Se rumoraba en ese entonces que tenían una relación con Víctor Hugo O’Farrill. Siempre usaron sus relaciones públicas para frenar mi carrera. Ellas eran privilegiadas, intocables. Yo no. Yo vengo desde abajo”, dijo.

La actriz aseguró que rechazó un protagónico en una telenovela para no coincidir con Erika Buenfil: “Yo rechacé el papel con tal de no ver a esa mujer. Yo no me comparo con ellas”.

