La modelo Alejandra Baigorria se pronunció por primera vez sobre las recientes confesiones de Guty Carrera en el programa El Valor de la Verdad y que se emitió el último sábado.

Guty Carrera se sentó en el sillón rojo para contar ‘su verdad’ acerca de la tóxica relación que tuvo con la exchica reality. Recordemos que el popular ‘Potro’ tenía una denuncia hecha por su expareja donde afirmaba que había sido violentada física y psicológicamente.

Al respecto, Baigorria anunció que podría tomar acciones legales” hacia Guty por exponer los problemas personales en un programa de televisión.

“Hablando de fantasmas, me da mucha pena. Hay cosas que uno no quiere hacer... simplemente voy a decir que como una mujer hecha y derecha, con una buena educación, mis abogados van a tener que entrar a tallar en todo esto”, resaltó Baigorria en el programa En Boca de Todos.

Dijo que aunque su intención “no es hacerle daño a nadie”, ya consultó con sus abogados para que tomen cartas en el asunto.

“La justicia tendrá que verlo. Soy una mujer que hará valer mi posición y mis derechos (...) No me interesa, la credibilidad que tiene (Guty Carrera) es nula. Mis abogados ya tomaron cartas en el asunto y la cosa viene fuerte, no para mí. Voy a hacer valer mis derechos", agregó.

“El que se la busca, encuentra”, agregó.

Alejandra Baigorria: “Mis abogados ya tomaron cartas sobre el asunto”

Guty Carrera exhibió documento que certifica que puede hablar sobre Baigorria

Al inicio del programa de Beto Ortiz, Guty Carrera se presentó con una resolución judicial en la que se establecía que las medidas cautelares y de protección en relación con el caso Alejandra Baigorria estaban levantadas.

El reconocido modelo estuvo acompañado de su madre Edith Tapia, su abogado Daniel Raa y su amiga Gabriela Saavedra.

Guty Carrera respondió 20 interrogantes y ganó S/ 25,000 soles.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karla Tarazona

TE PUEDE INTERESAR