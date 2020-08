Aprovechando los juegos de canciones y ahora los videos de Tik Tok, Alejandra Baigorria no dudó en darle un certero mensaje a Said Palao, acrecentando aún más los rumores de que entre ellos el romance ya es un hecho. Como se recuerda ambos fueron ampayados por “Magaly TeVe La Firme” besándose al salir de un reunión que organizó Mario Irivarren.

“No mi amor conmigo no funciona el blackberry, te ignoro para que me busques, te ignoro para que te enamores. No bebé. Usted a mi me ignora y ni camino para su casa, bebé”, le dijo Baigorria. Pero Said Palo tampoco se quedó callado y le respondió a su estilo: “Te voy a enseñar a no enamorarse, paso número 1 no me conozca”.

Ante esta guerra de TikTok, Anonymus le dio empate para ambos chicos realitie, por lo que le dieron puntaje a sus dos equipos, el de Las Cobras y Los Leones.