Alejandra Baigorria atraviesa un momento muy duro debido a que su madre, Verónica Alcalá sufrió un accidente, por lo que tuvo que ser internada en un nosocomio. La modelo inició su programa “Emprendedor, ponte las pilas” dedicando unas palabras a su progenitora.

“Es difícil estar acá parada y sonreír así en la televisión (…) Me cuesta muchísimo, pero con los años me he hecho una mujer fuerte. Ahora soy la hermana mayor y tengo que encargarme de mis hermanos y ser fuerte”, señaló.

Asimismo, la chica realitie recordó que su mamá fue quien le enseñó a ser una mujer fuerte. “Si puedes vernos ahora decirte que te amo, que he estado en la clínica abajo, aunque no te pueda ver, dándote toda la fortaleza del mundo (…) sé que tú quieres que yo esté aquí triunfando y lo voy a hacer porque me dijiste desde chiquita que soy una mujer para triunfar, voy a triunfar por ti y te voy a esperar para triunfar juntas. ¡Te amo mamá!”, precisó.