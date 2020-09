Alejandra Baigorria no atraviesa por un momento luego del accidente que sufriera su madre Verónica Alcalá, que la llevó a UCI de una clínica local. La modelo está devastada y en estos momento no solo ha recibido el apoyo de su familia, sus amigos, sino también de Said Palao.

Precisamente, en su cuenta de Instagram, la “Gringa de Gamarra” agradeció el gesto de alguien que la motiva en estos momentos tan difíciles que atraviesa y así lo hizo saber. “Detalles que alegran.. En días tan difíciles”, dijo acompañado de una rosa que parece le dio Palao y que le subió el ánimo.

Cabe mencionar, que Palao y Baigorria fueron ampayados semanas atrás por Magaly TeVe La Firme besándose, pero ninguno de los dos ha hablado del tema y solo se les ve juntos y en confianzas como ahora que él la acompañó a la clínica donde está la mamá de la rubia.