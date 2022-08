Alejandra Baigorria sorprendió al anunciar que lanzará un segundo libro, tras el éxito que tuvo su primera publicación titulada “Yo puedo, sé que puedo”. La popular ‘Rubia de Gamarra’ dio unas breves declaraciones a “América Espectáculos” y dio más detalles.

“Mi libro, a pesar que me chancaron durísimo, fue un ‘best seller’ en Crisol, junto a escritores grandísimos que me chancaban. (A pesar que) bajaron mis letreros, hicieron que saquen toda la propaganda, pero fue el ‘best seller’ y se viene la segunda parte“, contó la empresaria y chica reality.

“Yo ya sé cuando va a ser (que publicará el texto)... No es que yo sea literaria, o que yo me ponga a escribir, porque yo no estudié eso, sino que yo le digo a un escritor lo que yo quiero transmitir en ese libro. El primero se llamó ‘Yo puedo, sé que puedo’ entonces el otro se llamará ‘Yo pude, sé que pude’”, indicó.

Alejandra Baigorria dice que sacará un segundo libro

La integrante de “Esto es Guerra” también se refirió a su faceta como animadora infantil, que ha retomado después de tres años, dijo sentirse muy feliz por ello. “Yo misma los diseño (sus vestuarios), los hago, voy a buscar las telas… Es algo que me encanta”, contó.

“No sé bailar no sé cantar (...) pero creo que lo que se transmite en los shows infantiles es la energía, las ganas es hacer que la gente salte, que se alegre y creo que eso se logra y es una etapa que estoy retomando y esperamos que alga bien porque a mi no me gusta hacer eventos en discoteca (...) y esto es una alternativa”, agregó.

Baigorria reafirmó que estas semanas se ha distanciado de Said Palao para que él pueda concentrarse en sus entrenamientos, ya que se está preparando para participar en la Copa Panamericana de Judo, que se realizará entre el 14 al 18 de setiembre en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna, en San Luis.

“Todas estas semana no estado conmigo, ha estado durmiendo solo para levantarse tempranito, entrenar, estar concentrado (…) Yo lo felicito y lo apoyo a full y estoy contenta de que vaya triunfando y representando al Perú porque es un deportista”, explicó.

