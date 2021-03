Alejandra Baigorria se mostró sumamente mortificada tras ser abordada por un reportero de ‘Amor y Fuego’ quién le consultó por las acusaciones de plagio por parte de Lorena Ángulo. Y es que la empresaria peruana asegura que la integrante de ‘Esto es Guerra’ copió sus modelos de calzado hasta el nombre de su colección de botas: ‘Texanas’.

La popular ‘gringa de Gamarra’ fue cuestionada por el hombre de prensa en la calle, mientras la chica reality bajaba de su auto junto a una amiga.

“No puedes hacer eso. No puedes venir así a asustarme de la nada. Me has asustado a mí y a mi amiga”, dijo la empresaria muy indignada.

En ese sentido, la rubia señaló: “Pero has salido del carro asustándome. Si tu vienes y me dices: ‘Alejandra ¿te puedo hacer una entrevista?....”.

Por último, Baigorria aseguro que tiene prohibido dar declaraciones a otros medios que no sean de su canal. “No puedo opinar nada, no puedo declarar nada”, concluyó la pareja de Said Palao.

Cabe indicar que la empresaria Stefania Garofalo también acusó a Alejandra Baigorria de comprarle un par de botines para copiar su diseño y hacerlo pasar como suyo en su colección de calzado primavera-verano.

