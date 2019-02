Alejandra Baigorria confiesa que con Mario Hart "no eran el uno para el otro"

Alejandra Baigorria confesó que atraviesa por un buen momento al lado de su pareja Arturo Caballero, quien se ha convertido en su cómplice. Señaló que tuvo que besar muchos sapos antes de conocer a su “rey”. Por eso, no tuvo reparos en revelar por qué su relación con Mario Hart se acabó después de 4 años y medio de romance.

“Era una relación larga, pero éramos chibolos. Cuando uno es joven, por decirlo así, lo llevas de esa manera. Pero yo creo que no éramos el uno para el otro, cada uno estaba en diferentes cosas, pensábamos diferente. Yo sentía que él quería vivir otras cosas y yo también”, señaló Baigorria en el programa “Estás en Todas”.

Consultada si es posesiva y manipuladora a la hora de estar enamorada, dijo “soy una persona que cuando quiere a alguien ya sea familia o pareja me entrego al 100%. Me gusta que todo sea perfecto, soy detallista. Soy de engreír, pero soy una persona fregada. Si yo veo que no son recíprocos conmigo comienzan los problemas”, indicó.

Respecto a si es verdad que cuando estuvo con Hart ya quería ser mamá, sostuvo que “si quería, pero no en ese momento, sino más adelante. El historial de Mario de alguna manera ya era una cosa que causaba incomodidad. ¿Si he llorado? Sí, todo el mundo sabe, pero es parte de la vida. No hay mujer que no lo haya hecho. Eso te hace madurar y crecer como persona. Gracias a Dios conocí a una persona de la cual estoy enamorada. Después de besar tanto sapos encontré a mi rey”, indicó.

MADURA

Finalmente, Baigorria manifestó que “sentí que tenía que conocer a alguien diferente que no sea del medio. Más experimentado en los negocios porque aprendo de él, le guardo una gran admiración”, precisó tras participar en la charla “Cómo emprender tu negocio en la industria de la moda’, de la carrera de Diseño de Moda, del Instituto Inteci.

La guerrera compartió con los que sueñan en conquistar este ámbito de la moda todo el esfuerzo y la constancia que la llevaron a ser conocida como la ‘Rubia de Gamarra’. “Comencé vendiendo en la maletera de mi carro, cuando estudiaba en la universidad. Compraba y vendía ropa, ya que por entonces no tenía el capital o aprendizaje para confeccionar una prenda. Después de un tiempo comencé a crear mis propios vestidos y a vender lo que producía”, cuenta Baigorria, y agrega: “Para abrir mi primera tienda en Gamarra puse un capital de 5 mil soles, aproximadamente, que me sirvió para pagar el alquiler de local, crear mi propia imagen de marca, entre otras cosas”.

