Alejandra Baigorria se cansó de las “predicciones” de Reinaldo Dos Santos y decidió enfrentarlo en plena transmisión del programa “En boca de todos”.

Todo ocurrió luego que el “Profeta de América” opinó sobre el nuevo romance de Alejandra Baigorria con Said Palao.

“Si en algo por primera vez coincido con Reinaldo, es que nosotros nos estamos conociendo y tenemos que ir de a paso a paso, no podemos ser enamorados de un día para el otro, sin conocerse y peor, como Reinaldo dice, que yo soy la peor en el amor, imagínate”, dijo la “rubia de Gamarra”.

Por su parte, Reinaldo Dos Santos indicó que no se arrepentía de haber dicho que Alejandra Baigorria perdía a sus parejas por su intensidad: “Sí es verdad, ella es intensa en el amor. Pero creo que las persona es lo que es y defiende su punto de vista y uno no tiene que cambiar, uno no tiene qué es bueno, qué es malo, uno tiene que aceptar lo que es y punto. Ella es un poco intensa; sí, señor, y no voy a retirar mis palabras”.

“Soy intensa no solo en el ámbito del amor, soy intensa en mi trabajo, son intensa en lo profesional, soy perfeccionista, soy una mujer que siempre decide lo que quiere y si tengo que ser intensa para conseguir lo que quiero, lo voy a ser y esa es mi esencia y la gente no debe cambiar su esencia porque así soy yo, así nací y quien me quiere así, bienvenido y quien no, chau, chau”, le respondió la empresaria.

Incluso, Alejandra Baigorria aprovechó para decir que el “Profeta de América” nunca decía nada positivo sobre ella: “A mí lo que me molesta de Reinaldo es que nunca es claro, que me diga: sí, no, verde, azul. Pero que no me diga las cosas a medias y siempre todo es negativo hacia mí, no sé si hay algo positivo que él ve”.

Alejandra Baigorria se enfrenta a Reinaldo dos Santos - diario ojo

