Alejandra Baigorria continúa trabajando diariamente para donar mascarillas a agentes de la PNP, FF.AA., Bomberos y ancianos. Sin embargo, la “gringa de Gamarra” ha recibido algunas críticas.

Lejos de quedarse callada, Alejandra Baigorria dio una contundente respuesta explicando que sus mascarillas están hechas con telas aprobadas por el Ministerio de Salud:

“Obviamente leí lo que el Minsa había mandado, que es el protocolo de cómo hacer las mascarillas, las medidas y las telas que están permitidas para hacer las mascarillas, que te puedan proteger de verdad. Así que eso de que las telas o las mascarillas que estamos haciendo no funcionan, es mentira, es totalmente mentira. Nuestras telas están 100% aprobadas por el Minsa y todas las medidas, todo se está haciendo de la manera correcta, siguiendo los protocolos”, dijo Alejandra Baigorria.

La empresaria agradeció a George Forsyth por su ayuda y aseguró que fue él la única autoridad que la contactó para donar mascarillas:

“Agradecer al alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien fue quien me abrió las puertas para yo poder hacer las mascarillas (...) Yo toqué muchas puertas y no me las abrieron. Gracias a Dios, George se comunicó conmigo, escuchó mi pedido y lo pusimos en práctica”.

Finalmente, Alejandra Baigorria pidió la colaboración de otros empresarios para seguir ayudando.

