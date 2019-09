Alejandra Baigorria hizo caso omiso a las críticas y especulaciones que se han realizado sobre su pareja, el empresario venezolano Arturo Caballero, y reveló que ya está pensando cómo será la boda.

“No tengo un sueño exacto pero me gustaría algo bonito, familiar. No sé si lo haga grande o chico”, dijo Alejandra Baigorria a ‘América Espectáculos’.

La chica reality no descartó tener una boda televisada, al mismo estilo de Natalie Vertiz y Yaco Eskenazi: “Tengo que conversarlo con él porque a él no le gusta mucho el tema de la televisión, de las cámaras, pero él siempre va a respetar lo que yo diga”.

Recuerda la pedida de mano

Alejandra Baigorria reveló que su pareja le pidió matrimonio cuando se encontraban en Holanda. “Estoy super feliz, contenta. No me lo esperaba, no estaba en mis planes, ni por acá. Tenemos regular de tiempo juntos, convivimos, tenemos una relación estable, bonita".

Asimismo, contó cómo fue la pedida de mano: “Él sabe que amo las sorpresas (...) este era un viaje por un premio que habíamos ganado en un trabajo. Pero él me regaló un viaje a Holanda que no estaba en los planes, que pensé que era un regalo de cumpleaños, pero aprovechó y el otro regalo era la pedida de mano”.