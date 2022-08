Este jueves 4 de agosto de 2022, la empresaria Alejandra Baigorria aseguró que no está ‘metiendo presión’ a su pareja, Said Palao, para que le pida la mano, ya que el chico reality le prometió que no iba a escapar del matrimonio.

“Cada uno tiene sus tiempos, sus momentos y el de Said y mío llegará en su momento, no hay presión, estamos bien”, dijo Alejandra Baigorria en el programa En boca de todos, donde contó que solo han hablado de matrimonio en una ocasión.

“No, para nada (hay presión), él sabe, nosotros solamente lo hemos conversado una sola vez, que fue antes de iniciar la relación, antes de salir, yo le dije ‘mira, yo quiero esto en mi vida’ porque ya no quería equivocarme, ‘si tú estás dispuesto o quieres lo mismo, bacán, seguimos saliendo, pero si no, mejor quedamos como amigos y no nos involucremos en algo que no va a funcionar’”, recordó la empresaria.

Según Alejandra Baigorria, Said Palao le prometió no escapar del matrimonio: “él me dijo que él no escapaba del matrimonio, que él quería formar una familia, que quería tener otro hijo y eso para mí se bastó, bastó para saber que en algún momento y en el momento preciso llegará. Además yo tampoco quiero ahorita un hijo ni casarme porque tengo varios proyectos en el año que no me lo van a permitir”.

Asimismo, la ‘rubia de Gamarra’ cree que Said Palao le pedirá la mano de una forma especial, pues antes ya le pidió que sea su enamorada lanzándose de un paracaídas:

“Yo sí le creo a Said porque en realidad él me dijo ‘el día que yo te voy a decir para que seas mi enamorada, lo voy a hacer de una manera especial’, yo decía ‘no, este está haciendo tiempo’, literal se tiró de un paracaídas, entonces de verdad fue cierto, yo sé que él lo quiere, yo sé que él sabe que yo soy feliz con eso, yo sé que lo va a hacer especial, confío en él en eso, por eso es que no hay ningún tipo de presión porque yo sé que el momento va a llegar cuando tiene que ser y lo va a hacer de la forma más maravillosa”.

Fuente: América Televisión

