Alejandra Baigorria le recuerda esto a Espectáculos al hablar de su segmento [VIDEO]

Alejandra Baigorria no tiene problemas en recordar su segmento en el programa “Espectáculos”, el cual tuvo que dejar debido a un episodio bochornoso con Jazmín Pinedo. Tras ingresar a “Hola a Todos”, la combatiente contó que se olvidó pedirles los maniquies que usaba para exponer lo último de la moda.

"Yo llevé esa idea a 'Espectáculos' e incluso están usando mis maniquies, me olvide de pedirlos. Yo normal con eso, está bien, no tengo problemas que lo usen y que sigan con ese segmento. Feliz que esté funcionando y que Brunella (Horna) incursione en el mundo de la moda (...) dejé un aporte bueno", dijo Alejandra Baigorria.

Asimismo, Alejandra Baigorria dijo estar más feliz que nunca de pertenecer a "Hola a Todos", pues tiene la posibilidad de aprender mucho. "Estoy creciendo bastante. Me enseñan, estar al costado de Rossana y Gian Piero que son grandes conductores, me dan la oportunidad, me dejan hablar, me ayudan (...) estoy feliz de estar acá, me divierto".

Sobre si se ha alejado de su ex compañero de trabajo, Ernesto Jiménez, dijo: "Ahora estamos en programas diferentes, pero sí nos frecuentamos, incluso hemos almorzado juntos el fin de semana, pero así como él tengo varios amigos y no hay nada de malo. Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a vernos juntos".

En ese sentido, Alejandra Baigorria no descartó enamorarse, aunque no necesariamente de Ernesto Jiménez. "Mi corazón está sano. Lo de volver a enamorarse no lo decido yo, lo decide la emoción y la persona que aparezca. No tengo tiempo".

