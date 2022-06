Alejandra Baigorria: ¿Por qué Jazmín Pinedo la encaró? ¡Este es el audio!

¡Qué cosa! La chinita Jazmín Pinedo no dudó en enfrentar a la modelo Alejandra Baigorria por el supuesto audio que está circulando en el que ‘La gringa de Gamarra’ raja de la conductora de Espectáculos.

Como se sabe, Alejandra Baigorria está en el ojo de la tormenta tras haber denunciado a su expareja Guty Carrera de haberla agredido psicológicamente, mostrando audios como prueba de ello.

Tras esto, Guty Carrera ha empezado a dar a conocer también algunos audios que comprometen a Alejandra Baigorria, como en el que supuestamente raja de su compañera de trabajo Jazmín Pinedo.

Pero, ¿qué decía el audio en el que Alejandra Baigorria rajaría de Jazmín Pinedo? La chinita leyó la transcripción en el programa en vivo y sería la siguiente:

"Es una pedante. Es una creída. Es la que me maltrata. Ella me envidia. Porque cuando yo estoy, ella está en Espectáculos la opaco. Que ella no es nada porque le dan cabida. ¿A quién le ganó? Que es conductora por un golpe de suerte. Quién sabe qué hizo para estar donde está".

Después de todo esto, Alejandra Baigorria trató de disculparse de todas las formas sosteniendo que no recuerda ese supuesto audio y que su percepción de Jazmín Pinedo en la actualidad es otra.

JAZMÍN PINEDO ENCARÓ A ALEJANDRA BAIGORRIA POR 'RAJAR' DE ELLA Y TUVIERON BRONCAZA EN VIVO

Tremendo. Jazmín Pinedo no se guardó nada y encaró con todo a la modelo Alejandra Baigorria en Espectáculos por supuestamente haber hablado mal de ella en audios. De frente y sin 'anestesia' la 'Chinita' fue con todo y la rubia no sabía qué hacer.

Alejandra Baigorria solo atinó a decir que la ‘supuesta’ conversación en la que habla mal de ella ocurrió quizá antes de su ingreso a ‘Espectáculos’ o en los primeros días de su nuevo trabajo cuando era ‘inexperta’.

Guty Carrera reveló ayer en ‘Al Aire’ la existencia de unos audios en los que Alejandra Baigorria habla pestes de Jazmín Pinedo y de sus compañeros de ‘Espectáculos’.

Casi con lágrimas en los ojos, Jazmín Pinedo confrontó a la 'Rubia de Gamarra' y dijo lo que habría hablado Alejandra Baigorria en los audios: “Es una pedante. Es una creída. Es la que me maltrata. Ella me envidia porque cuando estoy yo, la opaco en ‘Espectáculos’. Ella no es nada. ¿Por qué le dan cabida? ¿A quién le ganó? ¿Qué sabe que hizo para estar donde está?”, comentó Jazmín Pinedo. 'Ale' no sabía donde meter la cabeza.

"Tengo una memoria pésima. Yo no me voy a justificar, no voy a pretender que me creas. Es que yo no es que mienta, yo ni siquiera sé de qué audio estás hablando. No recuerdo haberme referido con un insulto hacia ti", le respondió Alejandra Baigorria a Jazmín Pinedo, quien no le creía nada.

"Cómo no puedes recordar si has hablado mal de mí. Has dicho cosas que no son ciertas. Si tú mientes en un audio que te refieres a mi persona, ¿cómo te voy a creer lo demás?", respondió indignada Jazmín Pinedo a Alejandra Baigorria

"Sigo pensando que Guty Carrera no es una persona normal. Así como Guty está mal, tú también estás mal. Me siento decepcionada de ti', añadió Jazmín Pinedo sobre Alejandra Baigorria.



