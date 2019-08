Alejandra Baigorria responde tras mensaje donde supuestamente se burla de Gladys Tejeda│VIDEO

Alejandra Baigorria descartó haberse burlado de la fondista Gladys Tejeda tras ganar la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En declaraciones para América Espectáculos, la 'rubia de Gamarra' lamentó que se haya hecho un tuit falso donde tenía fuertes palabras para Gladys Tejeda.

"¿Tanta cámara a Gladys Tejeda? Lo que ella hace lo hago yo a diario en el programa y con obstáculos, no tiene gracia, no jala auspicios", se podía leer en el tuit que se hizo viral en las redes sociales.

La respuesta

Sin embargo, la modelo negó haber escrito este mensaje pues, en efecto, ni siquiera se trata de su cuenta de Twitter.

"Yo no me he pronunciado porque me parece que es darle publicidad a la persona que quiso hacer la maldad o que hizo la maldad. Muchas personas están creyendo algo que es totalmente falso. Primero que mi cuenta de Twitter está en español y esa cuenta de la foto están todas las indicaciones en inglés, segundo punto; mi cuenta de Twitter no está verificada", dijo Alejandra Baigorria.

En ese sentido, la empresaria aseguró que Gladys Tejeda es un orgullo para el país.

"Yo nunca he sido vista criticando absolutamente a nadie, menospreciando a nadie. El honor del Perú ahora que es Gladys, ¿tú crees que yo voy a escribir una cosa así? Jamás en la vida, para mí es algo increíble que ella haya ganado la medalla y que sea el orgullo del Perú", sostuvo.