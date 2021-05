La modelo Alejandra Baigorria abrió su corazón y reveló detalles de sus inicios como empresaria cuando tan solo era una adolescente que se había graduado del colegio.

En diálogo con ‘Estás en todas’, la ‘rubia de Gamarra’ contó que tras terminar el colegio, sus padres le comunicaron que no le iban a pagar la universidad y que debía trabajar para asistir a una.

“Estoy agradecida con mis papás porque dentro de lo que ellos pudieron me dieron lo que ellos pudieron hasta el colegio y me dijeron de acá en adelante para la universidad tú tienes que ver por ti y yo trabajé muchísimo para poder estar en la universidad que yo quería, me costó mucho comprarme mi primer carro”, explicó Alejandra Baigorria.

La empresaria contó que trabajando creció como persona y entendió más la vida, ya que aunque nunca le faltó nada, su familia no era “de dinero”.

“Todas esas cosas me hicieron fuerte, me hicieron saber lo que es la vida, saber lo que es trabajar porque mi familia no es de dinero, tenía lo justo, nunca me faltó nada, es verdad, pero todo lo que después tengo es gracias a mi esfuerzo, a diez años de trabajo”, dijo Alejandra Baigorria.

Fotos y videos: Instagram Alejandra Baigorria | América TV

