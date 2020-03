Alejandra Baigorria sorprendió a propios y extraños al opinar sobre los recientes “dimes y diretes” que Christian Domínguez e Isabel Acevedo han protagonizado en los últimos días a raíz de un polémico Tik Tok publicado por la bailarina.

En declaraciones para “América Espectáculos”, la “rubia de Gamarra” advirtió conocer todos los secretos de Christian Domínguez pues lo conoce desde que tuvo una relación con Vania Bludau.

“Yo voy a ser bien clara y no porque Chabela sea mi amiga, sino porque a este chico, que ni siquiera voy a decir su nombre, yo le conozco la A, la B, la C y la D desde que estuvo con mi amiga Vania hace años, así que a mí no me va a venir a hacerse el santito y querer dejar mal a las otras personas porque ya su táctica, sus estrategias y sus emociones medias raras que tiene tipicamente con todas las chicas, a mí no me lo va a decir”, expresó.

En ese sentido, Alejandra Baigorria pidió al líder de la “Gran Orquesta” que deje de hablar de Isabel Acevedo:

“Yo en verdad te digo que como hombrecito que eres, te pongas los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta, te acepta. Pero en verdad, para mí lo que estás haciendo está mal y te lo digo como una mujer porque se ve horrible, papacito".

Por si fuera poco, la rubia lanzó una amenaza contra el cantante: “¿Qué (tiene miedo de Christian)? Más bien él va a temer lo que yo pueda decir de él”.

Alejandra Baigorria arremete contra Christian Domínguez y defiende a Chabelita- diario Ojo

