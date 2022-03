Alejandra Baigorria y Edith Tapia se encuentran en concierto, pero ni se miran

Alejandra Baigorria y Edith Tapia llegaron hasta el Jockey Club del Perú para ver a Chayanne, Juan Luis Guerra y Olga Tañón, quienes se juntaron por la sexta edición de “Juntos en concierto”.

Alejandra Baigorria estuvo acompañada de Alexis Descalzo y una amigos. Ellos no dejaron de bailar y cantar. Al parecer, la integrante de Reto de Campeones está dispuesta a disfrutar su soltería tras terminar su relación con Guty Carrera.

Y es que Alejandra Baigorria en entrevista con Rodrigo González dejó en claro que su ex pareja nuna la agredió, pero contó que el modelo y ex pareja de Melissa Loza es extremadamente celoso y le reclama todo.

“Él (Guty Carrera) era celoso en el tema del escote o que la falda era muy chiquita. Lo fastidioso es que fueron repetitivas. Yo soy una chica que trabaja con la moda, obviamente tengo que vestirme con la ropa que hago o está de moda en ese momento”, declaró Alejandra Baigorria en "Amor Amor Amor".

Pero Alejandra Baigorria no fue la única que se presentó al concierto de estas estrellas de la música latina, Edith Tapia, su ex suegrita, también asistió al lado de su pareja y no quiso declarar a la prensa que le preguntaba sobre el fin del romance de su hijo con la empresaria.

GUTY ACLARA FIN DE SU ROMANCE CON ALE

A diferencia de Alejandra Baigorria,Guty Carrera fue claro con la prensa al confirmar el fin de su relación, pero aseguró que no piensa dar mayores detalles porque “jamás ha sido mi estilo”. “La relación llegó a su fin por motivos completamente personales que ella y yo sabemos”, manifestó al programa “Hola a todos” de ATV.

“Una ruptura lleva un proceso de por medio. Lo estoy viviendo yo, lo estoy viviendo adentro. Es un proceso que solo debo vivir yo y no las personas por mí. Mi estilo no es exponer mi vida privada, cuando uno abre la puerta de su vida privada, llega un momento en que es muy difícil cerrarla. Yo he aprendido eso y si he mostrado algo lo hice con todo el amor del mundo”, destacó Guty Carrera acotando que no dará más detalles porque “un caballero no tiene memoria”.