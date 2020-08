Gran sorpresa causaron verlos juntos. Nos referimos a a Alejandra Baigorria y Said Palao quienes tras ser ampayados besándose en una fiesta que organizó Mario Irrivaren, ahora ellos se han vuelto inseparables. Así lo dejaron ver al lucirse juntos por primera vez en un video de TikTok.

Los chicos realitie sorprendieron a sus fans al mostrarse en dos videos de Tik Tok, en uno hacen una parodia del pan, el mismo que primero muerde Said, para luego ser arranchado por Alejandra que a final se termina de comer el pan. Incluso en un momento parecía que la iba a besar, que hasta la puso nerviosa.

En otro momento, la “parejita” mostró sus atrevidos pasos mientras bailaban al ritmo de “Ay Dios Mío” de Karol G en esta red social. Lo que más llamó la atención fue la letra del tema que bailaron Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que hablaba del acercamiento de una pareja, y sería la descripción de cómo iniciaron su amistad.

“Ay, Dios mío, qué rico. Él me jaló y me dijo: ‘ven pa’cá’. Yo le dije lento, y me hizo tra-tra. Yo sé que lo notó y no pude evitar dejar de mirarlo, y me hizo. Él me invitó a salir a bailar”, fue lo que cantaron los integrantes de Esto es guerra.