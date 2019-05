Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no dejan de atacarse 'terriblemente' tras foto con exnovio│ VÍDEO

Alejandra Guzmán y Frida Sofía en batalla. La hija de la cantante mexicana sigue utilizando sus redes sociales para atacar a su mamá asegurando que su mamá es de lo peor luego de ver las fotografías y vídeos de su exnovio junto a la artista.

Ante esto, Alejandra Guzmán evitó hablar del exnovio de Frida Sofía, pero lo que sí aseguró es que es un tema familiar y, simplemente, es un reclamo por parte de su hija debido a que no pudo dedicarlo mucho tiempo por su trabajo.

"Yo pienso que todo lo que le he dado es amor y hay cosas que se deben de tratar en familia y yo estoy aquí para ella. Ha hablado hace más de dos meses mal de Michelle, de Silvita, de mí. Somos una familia disfuncional pero así funcionamos. Yo le he dado un patrimonio, le he dado un coche, dos carreras, todo lo que he podido, sudando de donde vengo y estoy trabajando, y lo hago por mí misma", sostuvo.

"A mí me tiene bloqueada, he sido muy trabajadora y la gente me conoce. Yo también le reclamé eso a mi mamá, todas las madres que somos independientes le van a reclamar algo, pero eso se lava en casa", agregó.